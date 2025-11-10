Todd Howard dice che The Elder Scrolls VI è "ancora molto lontano"

HQ

Quando The Elder Scrolls VI è stato annunciato nel 2018, The Elder Scrolls V: Skyrim aveva già sette anni. Anche questo è stato più lungo di quanto non fosse mai stato tra due capitoli numerati della serie, e da allora, come sappiamo, sono passati altri sette anni senza che il gioco venisse rilasciato e, sfortunatamente, non uscirà ancora per molto tempo.

La fonte di questa affermazione èBethesda il veterano e produttore Todd Howard. In un'intervista con GQ, afferma che attualmente ci sta lavorando ogni giorno:

"Abbiamo centinaia di persone su Fallout in questo momento, con 76 e alcune altre cose che stiamo facendo, ma The Elder Scrolls 6 è la cosa di tutti i giorni".

Tuttavia, ciò non significa che verrà rilasciato presto, poiché afferma anche che è "ancora molto lontano". Ammette però che è passato troppo tempo da Skyrim e spiega perché è così:

"Mi piace avere una pausa tra loro, dove non è come un sequel 'più uno'. Penso che sia anche un bene per il pubblico prendersi una pausa: The Elder Scrolls è stato troppo lungo, sia chiaro. Ma volevamo fare qualcosa di nuovo con Starfield. Avevamo bisogno di un reset creativo".

E detto questo, tutto ciò che possiamo fare è aspettare. Bethesda ha recentemente rivelato di avere diversi Fallout progetti in lavorazione, uno dei quali si ritiene sia una nuova versione di Fallout 3 o Fallout: New Vegas nello stesso stile di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Se qualcuno di questi verrà rilasciato prima di The Elder Scrolls VI è un'ipotesi di chiunque, e tutto ciò che possiamo fare è continuare ad aspettare gli annunci ufficiali.