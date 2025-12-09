Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
The Elder Scrolls VI

Todd Howard: L'IA può accelerare lo sviluppo ma "l'intenzione creativa viene dagli artisti umani"

"... Vogliamo proteggere l'arte. L'intenzione umana è ciò che rende speciali le nostre cose."

HQ

Sviluppare giochi con l'IA è stato un argomento controverso perché il sistema si basa su ciò che altri hanno già creato, e molti credono quindi che rischia di portare a prodotti più senz'anima che non progredissero questa forma d'arte. Questo ha portato figure di rilievo, sviluppatori e persino editori a essere costretti a esprimersi sulle proprie opinioni sull'argomento.

L'ultimo della serie è il veterano di Bethesda Todd Howard, che in un'intervista con Eurogamer condivide le sue opinioni sull'IA e su come viene utilizzata nello sviluppo di giochi:

"Lo vedo come uno strumento. L'intenzione creativa viene dagli artisti umani, prima di tutto. Ma penso che lo consideriamo uno strumento per chiederci se possiamo usarlo per aiutarci a passare attraverso alcune iterazioni che facciamo noi stessi più velocemente. Non nel generare cose, ma lavoriamo sempre sul nostro set di strumenti per costruire i nostri mondi o controllare le cose."

Tuttavia, non vuole sostituire le persone dietro gli schermi. Sottolinea che la produzione di videogiochi è in continua evoluzione e afferma che nessuno vuole tornare ai vecchi modi, ma crede che le persone siano ancora necessarie per creare la magia che desideriamo:

"Penso che se torni dieci anni fa, quella versione di Photoshop, non vorresti tornare a quella versione di Photoshop. Questa è la nostra opinione a riguardo. Ma vogliamo proteggere l'arte. L'intenzione umana è ciò che rende speciali le nostre cose."

Diversi sviluppatori hanno recentemente detto cose simili. L'IA di oggi è ancora agli inizi, ed è difficile prevedere come saranno gli sviluppi tra cinque anni, ma la maggior parte delle persone sembra concordare sul fatto che l'arte sia meglio creata dagli esseri umani.

The Elder Scrolls VI
Todd Howard in persona, l'uomo dietro praticamente tutti i più grandi RPG di Bethesda

Testi correlati



Caricamento del prossimo contenuto