Todd Howard: L'IA può accelerare lo sviluppo ma "l'intenzione creativa viene dagli artisti umani"

HQ

Sviluppare giochi con l'IA è stato un argomento controverso perché il sistema si basa su ciò che altri hanno già creato, e molti credono quindi che rischia di portare a prodotti più senz'anima che non progredissero questa forma d'arte. Questo ha portato figure di rilievo, sviluppatori e persino editori a essere costretti a esprimersi sulle proprie opinioni sull'argomento.

L'ultimo della serie è il veterano di Bethesda Todd Howard, che in un'intervista con Eurogamer condivide le sue opinioni sull'IA e su come viene utilizzata nello sviluppo di giochi:

"Lo vedo come uno strumento. L'intenzione creativa viene dagli artisti umani, prima di tutto. Ma penso che lo consideriamo uno strumento per chiederci se possiamo usarlo per aiutarci a passare attraverso alcune iterazioni che facciamo noi stessi più velocemente. Non nel generare cose, ma lavoriamo sempre sul nostro set di strumenti per costruire i nostri mondi o controllare le cose."

Tuttavia, non vuole sostituire le persone dietro gli schermi. Sottolinea che la produzione di videogiochi è in continua evoluzione e afferma che nessuno vuole tornare ai vecchi modi, ma crede che le persone siano ancora necessarie per creare la magia che desideriamo:

"Penso che se torni dieci anni fa, quella versione di Photoshop, non vorresti tornare a quella versione di Photoshop. Questa è la nostra opinione a riguardo. Ma vogliamo proteggere l'arte. L'intenzione umana è ciò che rende speciali le nostre cose."

Diversi sviluppatori hanno recentemente detto cose simili. L'IA di oggi è ancora agli inizi, ed è difficile prevedere come saranno gli sviluppi tra cinque anni, ma la maggior parte delle persone sembra concordare sul fatto che l'arte sia meglio creata dagli esseri umani.