Todd Howard non esclude un film o una serie di Elder Scrolls

Mancano meno di dieci giorni all'inizio di Fallout: Stagione 2, dove seguiremo ancora una volta la storia di Lucy MacLean (interpretata da Ella Purnell) e delle molte altre... Personaggi interessanti. La prima stagione è stata incredibilmente riuscita, quindi le aspettative sono naturalmente ancora più alte questa volta.

La popolarità della serie solleva la domanda sul perché Bethesda non abbia scelto di girare il suo altro gigante, ovvero Elder Scrolls. Eurogamer ha colto l'occasione per chiedere a Todd Howard, veterano di Bethesda, in una recente intervista. Fortunatamente, non sembra contraria all'idea, ma dice che richiederà molto lavoro e tempo:

"Devo dire questo, il viaggio di Fallout è durato tipo dieci anni. Dopo Fallout 3, la gente chiedeva di fare un film o una serie per Fallout, e ci siamo davvero presi il nostro tempo."

Tuttavia, ha anche spiegato che "non può escludere o escludere una cosa di Elder Scrolls in futuro", ma dice che Fallout sembrava più distintivo e più adatto a una serie in questo momento, e che ha "più da dire nel suo genere." Pertanto, potrebbe esserci un film o una serie di Elder Scrolls in futuro, Ma dovremo essere pronti ad aspettare:

"Ma, non si sa mai. Penso che l'impatto della serie su Fallout come franchise sia stato maggiore di quanto mi aspettassi, quindi ti fa pensare 'ehi, c'è una strada?'. Ma niente oggi... [e] Sono disposto a dire 'no' per un decennio."

