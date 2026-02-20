Todd Howard riafferma di essere "anti-remake", pensa che i videogiochi dovrebbero mostrare la loro età

HQ

Remake o remaster? A volte può essere difficile distinguere la differenza, ma ora abbiamo un separatore piuttosto chiaro tra i due. A Todd Howard piace uno, ma rimane contrario all'altro. Il capo di Bethesda ha detto in passato di non essere un grande fan dei remake, e ora ha ribadito questo punto in una recente intervista.

Parlando in un lungo podcast con Kinda Funny, Howard ha espresso come crede che i giochi debbano mostrare la loro età, dato che molto di ciò che li rende ciò che sono è quando sono usciti. "Mi sono ammorbidito riguardo a tutta la questione del remaster," disse. "Sono un po' anti-remake. Rispetto gli altri là fuori, ma penso davvero che l'età di un gioco faccia parte di ciò che è, della sua personalità e di ciò che ha rappresentato quando è uscito."

Ovviamente, l'anno scorso Bethesda ci ha sorpresi tutti quando ha pubblicato The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered con l'ombra. I fan dei giochi Fallout si aspettano che un titolo simile arrivi in futuro. O un remaster di Fallout 3 o di Fallout: New Vegas. Howard non ha potuto confermare nessuno dei due, anche se ha detto che ci sono "molteplici" progetti Fallout in lavorazione.