Todd Howard sul pensionamento: "C'è stato un periodo tempo fa in cui mi sono chiesto come dovesse essere"

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Todd Howard è stato il capo di Bethesda, la persona a cui viene subito in mente quando viene in mente lo studio, per decenni ormai. Nonostante sia un nome noto in tutti i luoghi da molto tempo, ha solo 55 anni. Tuttavia, Howard ha lavorato instancabilmente e costantemente sui giochi Bethesda per così tanto tempo che, quando Jason Schreier di Bloomberg ha avuto recentemente l'opportunità di parlare con lui, ha colto l'occasione per chiedere di un possibile pensionamento.

È qualcosa che ha già pensato a Howard. Nell'ultimo video di Schreier su YouTube, ha letto una citazione di Howard che diceva quanto segue: "La verità è che c'è stato un periodo tempo fa in cui mi sono chiesto come sia fatto?"

"Non è imminente, ma come sembra? E ora non lo faccio più. Vedo il lavoro che stiamo facendo. Lo adoro. Adoro lavorare con queste persone. [Pensionamento] non è davvero qualcosa a cui penso... Alcune persone nel nostro settore, un po' più anziane di me, stanno semplicemente facendo cose fantastiche, quindi non è qualcosa a cui ho pensato."

Howard, che di solito tiene tutto per sé, e il suo team di Bethesda hanno recentemente condiviso i grandi piani dello studio per Starfield , Fallout e The Elder Scrolls VI. Poiché Xbox vuole vedere più delle principali serie di Bethesda, sembra che in futuro potremmo vedere un Howard più aperto del solito, ma almeno sappiamo che, per quanto ne sentiamo, intende restare per il prossimo tempo.