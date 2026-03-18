Todd Howard vuole che facciamo finta che Bethesda non abbia annunciato The Elder Scrolls VI

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The Elder Scrolls VI è stato annunciato per la prima volta nel 2018. Siamo passati quasi dieci anni da quella rivelazione, e non abbiamo visto nulla di nuovo dal gioco in tutto questo tempo. Probabilmente passerà un decennio prima che abbiamo anche solo un accenno di una vera pubblicazione, un fatto che Todd Howard vorrebbe che tutti dimenticassimo.

Parlando con IGN, Howard è stato interrogato sul prossimo RPG fantasy. "Fai finta che non l'abbiamo annunciato," disse una volta che fu menzionato. "Non esiste. Nessuno ha sentito una parola." Riprovando, Howard fu poi chiesto se avrebbe preferito un approccio diverso e se fosse più consapevole di quando Bethesda dovrebbe condividere le notizie.

"Inizio sempre con: quando premi play, stai per giocare una partita. Cosa sai già? Cosa hai in testa? Qual è il tuo livello di entusiasmo? Quali sono le tue aspettative? E da lì mi ritiro," spiegò Howard. "Preferisco non parlare di cose fino ad allora. Mi piace comprimere quel momento in cui senti parlare di un gioco in quello in cui puoi giocarci. Questi sarebbero sempre sopra l'uno dell'altro se avessi. Non è necessariamente la cosa migliore da fare in ogni partita. A volte bisogna informare le persone e ci sono considerazioni di business e così via, eccetera"

Dalla risposta di Howard sembra che preferisca che ciascuna delle IP distintive di Bethesda abbia i propri momenti. "Sento che il pubblico di Starfield è stato, 'E noi?' E avevamo un equilibrio tipo, 'Ehi, la fine dell'autunno era per Fallout, la serie TV,' con tutto quello che stavamo facendo. E sapevamo che avremmo solo conservato le cose di Starfield per darle il loro focus in questo periodo. Ma sì. È un equilibrio," ha detto.

Nella stessa intervista, Howard ha finito per esprimere parecchio entusiasmo The Elder Scrolls VI, parlando molto di come il nuovo motore del gioco dovrebbe rendere il processo di sviluppo più fluido e offrirci una grafica migliore.