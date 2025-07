Todd McFarlane ha quasi ingaggiato un regista per il reboot di Spawn

HQ

C'è stato a lungo un piano per riavviare Spawn in un ambiente cinematografico. Il creatore Todd McFarlane ha spinto per riportare l'iconico personaggio nei cinema, ma ci è voluto molto tempo e ne è scaturito ancora poco di sostanziale. Forse questo cambierà nell'immediato futuro.

Secondo ComicBook.com, McFarlane sta facendo buoni progressi nella realizzazione del reboot di Spawn, e ora ha fornito un aggiornamento su questo sotto forma di intervista.

Parlando durante ilSan Diego Comic-Con, McFarlane ha spiegato che "stiamo ancora andando avanti" e che "ha incontrato un regista, vogliamo ingaggiarli, mi hanno dato i numeri la scorsa settimana, glieli abbiamo dati, speriamo che firmi".

Non c'è menzione su chi sia questo regista, ma se tutto va secondo i piani potremmo sentire presto qualcosa di sostanziale, che si spera piacerà ai fan e persino alla moglie di McFarlane, che gli ha detto di "smettere di parlarne, fallo e basta", quando si discute del film.