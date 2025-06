Toem 2 Rivelato: una nuova lente sull'avventura

HQ

L'amata avventura fotografica dello studio indipendente svedese sta per tornare. Ambientato diversi anni dopo l'originale, il sequel segue lo stesso protagonista, ora più esperto, mentre intraprende un nuovo viaggio per catturare gli enigmatici fenomeni noti come Toems.

Il sequel introduce un passaggio significativo ad ambienti completamente 3D, consentendo ai giocatori di arrampicarsi ed esplorare paesaggi diversi per scoprire segreti nascosti e opportunità fotografiche uniche. Nuovi strumenti, come forbici e martello, creati dagli amici del gioco, possono essere utilizzati mentre si guarda attraverso l'obiettivo della fotocamera per risolvere enigmi e interagire con l'ambiente. Toem 2 è previsto per l'uscita il prossimo anno su PC e console. Una demo giocabile sarà disponibile esclusivamente ai Play Days dal 7 al 9 giugno.

Allaccia le scarpe da ginnastica e prepara la macchina fotografica, è ora di partire per una nuova avventura fotografica in Toem 2! Ambientato qualche anno dopo la storia originale, parti per un'altra avventura rilassante, spronato dalla tua passione risvegliata per la scoperta e la fotografia di questi misteriosi "eventi" noti come TOEM. Assumi il ruolo di un avventuriero più sicuro di te saltando e arrampicandoti attraverso l'ambiente, permettendoti di vedere il mondo da una prospettiva completamente nuova. Fatti strada attraverso nuove regioni, dai una mano a nuovi volti e crea amicizie durature. Allora, cosa stai aspettando? Ci sono altri TOEM da scoprire!

Hai giocato al gioco originale ed è Toem 2 qualcosa che controllerai?