Toho Co. ucciderà Godzilla a gennaio

In una sorprendente svolta degli eventi, Toho Co. ha annunciato che Godzilla incontrerà presto una fine orribile. Come parte della serie di fumetti in corso conosciuta semplicemente come Godzilla, il prossimo sesto numero in arrivo il 7 gennaio, vedrà il King of Monsters essere ucciso in un evento "mai visto prima ".

Come rivelato dall'editore IDW Publishing, il fumetto segnerà la fine del primo arco narrativo della storia scritta da Tim Seeley con i disegni di Nikola Čižmešija. La sinossi anticipa un "drammatico punto di svolta per la serie, raffigurando la caduta del Re dei Mostri in un modo che i fan non hanno mai visto prima".

L'esatta natura di come Godzilla sarà uccisa non è menzionata, poiché piuttosto si dice semplicemente che "la morte apparente rimane top secret", ma che "aprirà la strada a una nuova direzione audace".

Anche se questo sembra un momento serio, va detto che i personaggi principali sono stati uccisi in passato e poi resuscitati o riutilizzati in universi diversi. Una delle storie DC più famose è Death of Superman, per esempio. Inoltre, questa narrazione Godzilla esiste nel mito Kai-Sei Era per il personaggio, il che significa che non ritrarrà necessariamente un destino anche per il titano MonsterVerse.

Come nota finale, il post sul blog fa notare che Godzilla rinascerà nel settimo numero della serie a febbraio, ma sotto forma di Kai-Sei Energy Godzilla, che viene descritto come un "essere trascendente di pura forza cosmica".