Tokyo evacua una grande scuola primaria dopo un incendio

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Studenti e personale della Takinogawa Daisa Elementary School nell'area settentrionale di Tokyo sono stati evacuati dopo lo scoppio di un incendio, come ha dichiarato l'emittente pubblica giapponese NHK, riportato da Reuters e YLE.

Nonostante la scuola primaria avesse circa 300 studenti e personale presenti all'inizio dell'incendio, nessuno rimase ferito.

Filmati televisivi mostravano decine di vigili del fuoco impegnati a controllare le fiamme nella scuola nel distretto settentrionale di Kita. Si poteva vedere fumo nero uscire da una finestra all'ultimo piano.