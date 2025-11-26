Tokyo non è più la città più grande del mondo Questa è la città che ha conquistato il primo posto e si prevede che lo manterrà fino al 2050.

HQ Tokyo ha ufficialmente perso la sua posizione di città più popolosa al mondo, secondo un nuovo rapporto delle Nazioni Unite. La capitale giapponese, che conta 33,4 milioni di abitanti, è scivolata al terzo posto dopo decenni in cima. Jakarta ora si occupa del primo posto con quasi 42 milioni di abitanti, mentre Dhaka segue da vicino con quasi 37 milioni. Entrambe le città si sono espanse a un ritmo molto più veloce rispetto a Tokyo negli ultimi 25 anni, crescendo rispettivamente cinque e sette volte più rapidamente. Giacarta e Dhaka Il rapporto delle Nazioni Unite mostra come la vita urbana si sia trasformata a livello globale. Il numero di megacittà (quelle con oltre 10 milioni di abitanti) è passato da sole 8 nel 1975 a 33 oggi, la maggior parte delle quali in Asia. Entro il 2050, questa cifra dovrebbe raggiungere i 37. Dhaka è sulla buona strada per prendere il comando entro metà secolo, con una popolazione prevista di 52,1 milioni, superando Giacarta di circa 300.000 persone. Tokyo, invece, dovrebbe continuare a calare in classifica e scendere al settimo posto. Tokyo, Giappone // Shutterstock Jakarta, Indonesia // Shutterstock Dhaka, Bangladesh // Shutterstock