Tokyo ospiterà The Warhammer Experience questo mese

L'esperienza Warhammer arriverà a Tokyo. È stato nel dicembre 2022 che Warhammer ha aperto il suo primo negozio e caffè in Giappone, e ora la città di Tokyo ospita un nuovissimo evento di un giorno che mostra cosa rappresenta Warhammer.

I partecipanti possono recarsi al negozio Warhammer al numero 101-0021 Tokyo, Chiyoda City, Sotokanda, 3−12−8 1F nel quartiere Akihabara di Tokyo per ritirare e dipingere le loro prime miniature, giocare al loro primo gioco e partecipare a un evento organizzato e informale incentrato su Warhammer 40,000: Combat Patrol o Warhammer Age of Sigmar: Spearhead. L'evento si svolge il 24 gennaio.

Inoltre, per commemorare l'esperienza Warhammer, se partecipi all'evento organizzato porterai a casa il distintivo da collezionista per il tuo sistema di gioco, che è o uno stemma di Space Marine Primaris o un Amuleto di Sigmar.

Dovremo vedere se altri paesi ospiteranno presto una Warhammer Experience, perché sembra un buon modo per generare molto interesse in territori che forse non avevano ancora avuto la luce dell'Imperatore su di loro.

