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Tokyo potrebbe avere già nel 2031 un distretto di intelligenza artificiale ad alta tecnologia

L'Institute of Science Tokyo prevede di costruire un enclave ispirato alla fantascienza in città, dove tutti i servizi saranno gestiti da IA e robot.

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Il Giappone è spesso conosciuto come un paese all'avanguardia, quindi non sorprende del tutto che il Nikkei Asia ora riporti che un'università, l'Institute of Science Tokyo, è interessata a costruire a Tokyo una sorta di enclave estremamente tecnologica e affidata a IA e robot.

L'idea è che l'area includerà, tra le altre cose, un grattacielo di 39 piani dotato di tutto ciò che normalmente associamo alla fantascienza. Questo include auto a guida autonoma, robot che coltivano verdure e un'attenzione particolare alla salute dei residenti – come servire a ciascuno pasti su misura e ottimali.

Inoltre, robot umanoidi cammineranno per l'area e serviranno i residenti in vari modi, mentre i droni saranno utilizzati per compiti come la consegna di pacchi. Non è nemmeno una visione di un futuro lontano; Sono già previsti piani per realizzare parti del progetto già dal 2031.

Si riporta che circa 70 aziende siano coinvolte nei piani, con Hitachi e SoftBank, ad esempio, menzionate per nome.

Tokyo potrebbe avere già nel 2031 un distretto di intelligenza artificiale ad alta tecnologia
Immagine dal film Io, Robot.

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