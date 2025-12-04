Tom Aspinall è "davvero deluso" dal CEO UFC Dana White per aver minimizzato la sua lesione all'occhio

HQ

Tom Aspinall, campione dei pesi massimi UFC, ha rivelato questa settimana sulla sua pagina Instagram di soffrire di una condizione medica a entrambi gli occhi che gli impedisce di combattere, in attesa dell'evoluzione dei suoi sintomi. L'infortunio è avvenuto dopo un incontro con Ciryl Gane il 25 ottobre, quando il suo rivale gli ha accidentalmente puntato gli occhi e l'incontro si è concluso senza risultato.

In un'intervista a The Ariel Helwani Show martedì, Aspinall ha detto di essere "molto deluso" da Dana White, CEO UFC, che a ottobre aveva detto che l'infortunio di Aspinall non era grave: "[White] ha iniziato a aggiornare che non c'era nulla che non andasse al mio occhio, quando non è così... Ho fatto molto per l'UFC, quindi sì, deludente", ha detto il combattente inglese, aggiungendo che non parla più con Dana.

Aspinall sostiene che i commenti di White, suggerendo che non volesse chiudere il combattimento, abbiano aumentato l'odio ricevuto sui social media da parte di persone che suggeriscono che abbia finto l'infortunio per allontanarsi dal combattimento, cosa che lui stesso ha smentito mostrando i suoi referti medici.

A causa dell'infortunio, una "significativa sindrome di Brown bilaterale traumatica", soffre di diplopia persistente (visione doppia) e non è nemmeno autorizzato a guidare, figuriamoci combattere, e a seconda della sua evoluzione potrebbe aver bisogno di un intervento chirurgico agli occhi. "L'occhio sinistro sembrava peggio, ma quello destro era quello più danneggiato. Ero come una palla da bowling umana", ha detto (tramite ESPN).