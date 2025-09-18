Tom Brady si ritira per il torneo di flag football dell'Arabia Saudita

HQ

Quando si parla di alcuni dei più grandi atleti di tutti i tempi, in genere la conversazione ruota attorno a Muhammed Ali, Tiger Woods, Lionel Messi, Pelé, Lewis Hamilton, Michael Schumacher, i "tre grandi" del tennis, Michael Jordan, Usain Bolt, i tipi di stelle che hanno dominato almeno uno sport per un periodo di tempo così lungo che il loro nome è sinonimo di quella professione. Anche Tom Brady fa senza dubbio parte di questa equazione.

L'atleta americano ed ex quarterback della NFL è il giocatore di football di maggior successo di tutti i tempi, vincendo un record di sette Super Bowl (il maggior numero di qualsiasi squadra o giocatore!) nei suoi 20+ anni in questo sport. Brady si è ritirato nel 2022 e molti si chiedono ancora se abbia le carte in regola per giocare come quarterback dopo alcuni anni di riposo. Presto lo sapremo per certo.

Brady giocherà in un torneo di flag football dell'Arabia Saudita che si terrà il 21 marzo 2026, dopo la conclusione di questa stagione NFL. Si terrà al Kingdom Arena di Riyadh e vedrà la presenza anche di varie attuali stelle della NFL, allenate anche dagli attuali allenatori.

Secondo Sky Sports, si dice che l'evento vedrà giocare Saquon Barkley, CeeDee Lamb, Christian McCaffrey, Maxx Crosby, Rob Gronkowski e altri, mentre le squadre presenti saranno allenate da Pete Carroll, Sean Payton e Kyle Shanahan.

Lo scopo dell'evento sembra essere quello di far crescere l'interesse per il flag football come sport, il tutto in vista della sua presenza alle Olimpiadi del 2028, che si terranno a Los Angeles.