Tom Cruise appare completamente irriconoscibile nel primo trailer completo di Digger

Anche se non apparirà quasi come Ethan Hunt, questo ottobre Tom Cruise ha un'altra missione impossibile da portare a termine. Per la prima volta forse da Tropic Thunder, Cruise sta per apparire in un film in cui appare davvero irriconoscibile, poiché in Digger del regista Alejandro G. Iñárritu, vediamo l'iconica star del cinema interpretare il ruolo di un uomo incredibilmente ricco e anziano noto come Digger Rockwell.

La premessa di questo film bizzarro ma dall'aspetto interessante è che seguiamo Digger mentre gli viene affidato il compito di salvare il mondo dalla distruzione. Digger è uno degli uomini più potenti del pianeta, un magnate dell'energia e del carburante che, nella costante ricerca di ricchezza e potere, riesce a mettere l'umanità su un percorso di devastazione quando una delle sue strutture provoca la spaccatura di un enorme iceberg dalle calotte polari. Il risultato è un'inondazione in tutto il mondo, che colpisce impianti nucleari e innumerevoli città, distruzione per un valore di 18 trilioni di dollari, e tutto questo mentre la questione aumenta le tensioni tra Stati Uniti e Russia e apre la strada a una guerra nucleare totale. Ma va bene perché Digger risolverà il problema! Come esattamente, rimane poco chiaro...

Con protagonisti anche John Goodman, Riz Ahmed, Emma D'Arcy, Sandra Huller e altri, Digger dovrebbe uscire nelle sale il 2 ottobre, e puoi vedere qui sotto il trailer piuttosto insolito del film atteso.