Tom Cruise finalmente ha un Oscar

Dopo più di quattro decenni come protagonista cinematografico ed essere uno dei pilastri di Hollywood, Tom Cruise ha finalmente un Oscar. Inoltre, non dovrà nemmeno aspettare la prossima primavera per ritirarlo, dato che gli è stato conferito un Premio Oscar Onorario durante i Governors Awards lo scorso fine settimana.

Il premio, secondo Variety, è stato consegnato a Cruise da Alejandro G. Iñárritu, che sta lavorando con l'attore a un film in uscita per il prossimo ottobre. "Il cinema, mi porta in giro per il mondo. Mi aiuta ad apprezzare e rispettare le differenze. Mi mostra anche la nostra umanità condivisa, quanto siamo simili in così tanti modi," disse Cruise.

"E non importa da dove veniamo, in quel teatro ridiamo insieme, sentiamo insieme, speriamo insieme, e questa è la forza di questa forma d'arte. Ed è per questo che conta, per questo è importante per me. Quindi fare film non è quello che faccio, è chi sono" continuò. "Il mio amore per il cinema è iniziato in tenera età, da quando ho memoria. Ero solo un bambino in un teatro al buio, e ricordo che quel fascio di luce attraversò la stanza, e ricordo di aver alzato lo sguardo e sembrava esplodere sullo schermo. All'improvviso, il mondo era molto più grande di quello che conoscevo."

Cruise ha offerto alcune interpretazioni eccezionali nel corso della sua carriera, ma non è uno che si dedica spesso a drammi "da Oscar bait", essendo invece uno dei pochi nomi rimasti a Hollywood che riescono a portare persone al teatro solo con il nome.