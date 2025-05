Tom Cruise non ha intenzione di andare in pensione, continuerà a fare film fino ai suoi 100 anni

HQ

La serie Mission: Impossible potrebbe essersi conclusa con The Final Reckoning, ma sembra che Tom Cruise non stia mostrando segni di concludersi insieme alla sua acclamata serie d'azione. Invece, ha intenzione di continuare a fare film per decenni.

Cruise ha attualmente 62 anni e gli è stato chiesto di una citazione di un paio di anni fa in cui ha detto che avrebbe fatto film di Mission: Impossible fino a quando non avesse raggiunto gli 80 anni. L'Hollywood Reporter è stato poi informato da Cruise che i piani erano cambiati e che avrebbe fatto film fino a raggiungere la tripla cifra di età.

"Non mi fermerò mai. Non smetterò mai di fare azione, non smetterò mai di fare film drammatici, commedie: sono eccitato", ha detto.

La passione di Cruise per il cinema ha brillato negli ultimi anni della sua carriera, soprattutto dopo il COVID, dove è accreditato come una delle principali forze trainanti per riportare le persone in sala. Per molti spettatori, sarebbe un giorno buio quando Cruise appende il cappotto al chiodo, ma sembra che quel giorno sia lontano decenni al più presto.