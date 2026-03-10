Tom Cruise urla "Ti ringraziamo, George" durante il discorso di George Lucas ai Saturn Awards

HQ

Ieri si è celebrata la 53ª edizione annuale dei Saturn Awards, una gala dedicata al cinema e alla televisione con un focus su fantasy, fantascienza e horror, essenzialmente i migliori generi che molti di noi conoscono. In relazione a questo, il creatore di Star Wars George Lucas ha ricevuto il Dr. Donald A. Reed Founder's Award e ha tenuto un discorso inaspettatamente leggero e divertente.

Una persona che sembrava davvero entusiasta del tributo a Lucas era nientemeno che Tom Cruise, che, tra l'altro, ha passato una buona serata con diverse vittorie (The Hollywood Reporter ha la lista completa). Lucas aveva appena iniziato il suo discorso che si sentì Cruise gridare "Ti ringraziamo, George!" dal pubblico.

Cruise è ovviamente un grande fan di Star Wars quanto tutti noi, e detto questo, è ora che in futuro reciti in un nuovo film o serie TV di Star Wars, non credi?