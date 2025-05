Tom Cruise vuole fare un altro musical prima di andare in pensione

HQ

Tom Cruise ha già una carriera che la maggior parte degli attori potrebbe solo sognare, ma a 62 anni l'attore ha ancora un sacco di energia nel serbatoio e innumerevoli progetti nella sua lista dei desideri. In effetti, ha iniziato a rivelare di cosa si tratta in una recente intervista al British Film Institute di recente, in cui Cruise nota un genere a cui gli piacerebbe tornare, che in realtà sono i musical.

Secondo Rolling Stone, quando gli è stato chiesto cosa succederà a Cruise ora che i suoi giorni di missioni impossibili sembrano essere finiti, l'attore ha risposto: "Sicuramente i musical. Dramma, azione, avventure. È infinito. I miei obiettivi sono infiniti".

La parte interessante di questo è che i musical non sono in realtà una novità per Cruise, dato che è apparso in Rock of Ages dove ha interpretato l'eccentrica rockstar Stacee Jaxx. Chiaramente, Cruise pensa di poter fare di meglio, il che ci lascia a chiederci per quale musical Cruise sarebbe più adatto.

Mission: Impossible - The Stage Play ? Trollz: The Final Reckoning ? Broadsaw a Broadway? In quale musical - ipotetico o reale - ti piacerebbe vedere Cruise?