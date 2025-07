Tom Cruise vuole girare The Abyss con gli steroidi, a un costo enorme

HQ

Tom Cruise e il regista Doug Liman, che in precedenza hanno collaborato per Edge of Tomorrow, stanno preparando un ambizioso film di fantascienza intitolato Deeper. Si tratta di un progetto di prestigio in piena regola, con Cruise che interpreterà un astronauta reclutato per una misteriosa missione in acque profonde. Il suo compito? Per tuffarsi in un enorme buco ultraterreno sul fondo dell'oceano, dove incontra qualcosa di inspiegabile e (naturalmente) estremamente pericoloso.

Fin dall'inizio, Deeper ha avuto un prezzo elevato: oltre 200 milioni di dollari. Ma questo non è stato sufficiente per Cruise, che secondo quanto riferito ha spinto per un budget più vicino a $ 275 milioni, una cifra che ha fatto ritirare la Warner Bros. È semplicemente troppo costoso, ben oltre quello che lo studio è attualmente disposto a rischiare.

Tuttavia, poche star attirano l'attenzione come Cruise. E ora la Universal sembra mordere. L'attore e il suo team stanno valutando se la Universal potrebbe essere la soluzione migliore per Deeper, dopo tutto. Ma il tempo stringe: l'obiettivo è quello di iniziare le riprese già ad agosto.

La cautela di Warner è comprensibile. È diventato una sorta di mantra sotto David Zaslav e la nuova leadership: niente via libera per grandi progetti originali senza chiare garanzie. Inoltre, le due mega-produzioni più recenti di Cruise, Mission: Impossible - Dead Reckoning e l'imminente Final Reckoning, non sono state esattamente oro al botteghino.

Tuttavia, non possiamo negare che Deeper suoni dannatamente figo, almeno sulla carta. Riporta alla mente i classici della fantascienza degli anni '80 come The Abyss, DeepStar Six e Leviathan. Quindi speriamo che l'accordo con la Universal arrivi e che le riprese possano iniziare ad agosto come previsto.