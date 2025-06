Tom Felton riprenderà il ruolo di Draco Malfoy nella commedia teatrale di Harry Potter e la maledizione dell'erede

HQ

Se ti capita di trovarti a New York tra novembre 2025 e marzo 2026, potresti voler fare un salto a Broadway per dare un'occhiata allo spettacolo Harry Potter and the Cursed Child che viene messo in scena. Perché? Perché in realtà presenterà un ex allievo di Harry Potter nel ruolo che lo ha reso famoso.

E' stato confermato che Tom Felton riprenderà il ruolo di Draco Malfoy nel progetto, dando il suo tocco al personaggio che in questa commedia teatrale è un adulto adulto e, per coincidenza, ha la stessa età di Felton.

Secondo il sito web di Harry Potter, questa sarà la prima volta che Felton interpreterà Draco in 15 anni e, parlando del ruolo, l'attore ha dichiarato:

"Far parte dei film di Harry Potter è stato uno dei più grandi onori della mia vita. Entrare a far parte di questa produzione sarà un momento di chiusura del cerchio per me, perché quando inizierò le esibizioni in Cursed Child questo autunno, avrò anche l'età esatta di Draco nello spettacolo. È surreale tornare nei suoi panni - e, naturalmente, i suoi iconici capelli biondo platino - e sono entusiasta di poter vedere la sua storia e di condividerla con la più grande comunità di fan del mondo. Non vedo l'ora di entrare a far parte di questa incredibile compagnia e di far parte della comunità di Broadway".

The Cursed Child sarà in scena a Broadway tra l'11 novembre e il 22 marzo al Lyric Theatre di New York, e Felton apparirà come Draco per ciascuna delle 19 settimane in cui andrà in scena.