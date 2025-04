Tom Hardy dice che eravamo vicini ad avere un crossover tra Venom e Spider-Man

HQ

Come sappiamo, il mandato di Tom Hardy come Venom (o, più precisamente, il conduttore e migliore amico di Venom Eddie Brock) si è concluso con Venom: The Last Dance. Mentre i fan hanno ottenuto molto dalla trilogia, una cosa che si sono persi è stato un film crossover con Spider-Man di Tom Holland.

Parlando con The Playlist, Hardy ha detto che i suoi figli erano delusi dal fatto che non ci fosse mai stato un film crossover, e ha cercato di farlo accadere. "Ci siamo andati vicini", ha detto. "Ci siamo avvicinati il più possibile, a parte fare un film insieme, cosa che mi sarebbe piaciuto fare perché significa così tanto divertimento".

"Fondamentalmente, per me, sarebbe per i bambini", Hardy continuò. "Perché, sai, per quanto gli adulti amino i film di supereroi, come si capisce dal botteghino quando hanno successo, penso che i bambini mi ricordino costantemente quanto siano importanti questi personaggi. E non sanno perché i loro personaggi preferiti non sono nei film insieme".

C'è ancora la possibilità che Venom o un simbionte appaiano in un futuro film di Spider-Man, dato che Tom Holland è ancora in corsa per Spider-Man: Brand New Day del 2026, ma è improbabile che incontrerà mai l'Eddie Brock di Tom Hardy.