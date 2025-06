Tom Hardy presenta Chronicles: Medieval al mondo al Summer Game Fest

Uno dei tanti World Premieres allo spettacolo Summer Game Fest di quest'anno ha visto la voce di una star del cinema molto popolare. Dopo essere apparso di recente in MobLand e Havoc, Tom Hardy ha prestato il suo talento al trailer di presentazione di Raw Power Games ' ambizioso gioco d'azione e RPG noto come Chronicles: Medieval.

Questo è descritto nel comunicato stampa dell'annuncio come "un sandbox tentacolare e dinamico che fonde azione e profondità RPG su scala strategica", che è ambientato nell'Europa del 14° e 15° secolo e che chiede ai giocatori di prendere decisioni per forgiare la propria storia durante questo periodo spietato e violento.

Ci è stato detto che il gioco consentirà ai giocatori di combattere non solo per la gloria, ma anche per la terra e l'eredità, il tutto in combattimenti intensi e personali, e guidando grandi eserciti in guerra l'uno contro l'altro. Questo potrebbe essere su campi sporchi e rurali o intorno a un punto strategico chiave per trasformare l'azione in un vero e proprio assedio.

Chronicles: Medieval è in fase di sviluppo su Unreal Engine 5 e utilizza la tecnologia proprietaria dello sviluppatore nota come Asgard per offrire battaglie intense e varie.

Parlando del progetto, il senior designer di Raw Power, Andrzej Zawadzki, ha dichiarato: "Sia che i giocatori sognino di ritagliarsi un regno, guidare eserciti in battaglia o diventare il commerciante più prospero, la storia è scritta dalle loro mani in Chronicles: Medieval. Mentre sveliamo il gioco e ci avviciniamo a un rilascio in accesso anticipato, abbiamo in programma di ascoltare e lavorare con la nostra community per rendere il nostro primo gioco un'avventura davvero epica".

Chronicles: Medieval dovrebbe debuttare come gioco in accesso anticipato per la prima volta su PC tramite Steam nel 2026. Non c'è una data precisa oltre a questa, ma per chiunque non abbia familiarità con lo sviluppatore, vale la pena notare che lo studio è composto da veterani con esperienza di lavoro su The Witcher 3: Wild Hunt, Assassin's Creed, Hitman, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 e persino Grand Theft Auto.