Tom Hardy sarebbe stato licenziato da MobLand, non apparirà nella terza stagione

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In un colpo di scena piuttosto sorprendente, è stato ora riportato che la serie drammatica di Paramount+, MobLand, la sua più grande serie originale non creata da Taylor Sheridan, presto avrà un aspetto molto diverso. Prima che inizino i lavori per una terza stagione, con la seconda stagione ancora da debuttere, Puck News ha dichiarato che il protagonista Tom Hardy è stato ufficialmente licenziato dalla serie e non riprenderà il ruolo di Harry Da Souza nei prossimi capitoli.

In un recente articolo di newsletter, si afferma che Hardy ha spesso avuto scontri con i produttori e i dirigenti dello show, cercando spesso di cambiare dialoghi e fornire note che modificassero la produzione prevista. Questo si aggiunge al fatto che si presume che sia spesso in ritardo per arrivare al set.

Il bollettino aggiunge anche che "qualsiasi lista degli attori più difficili della città probabilmente includerebbe Tom Hardy", il che alimenta ulteriormente il fuoco del suo comportamento sui set, incluso un episodio molto discusso all'epoca di Mad Max: Fury Road, dove l'attore sarebbe spesso arrivato in ritardo e si scontrava spesso con la co-protagonista Charlize Theron.

Non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale da parte di Paramount o Hardy riguardo a questa notizia.