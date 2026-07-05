Tom Hardy tornerà per la terza stagione di MobLand

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Anche se Paramount+ non ha ancora ufficialmente rinnovato MobLand per una terza stagione, sembra probabile che ciò stia per accadere.

In sostanza, dopo che Tom Hardy sarebbe stato licenziato dalla serie a causa di divergenze e scontri con i produttori, molti iniziarono a chiedersi se MobLand sarebbe continuato, soprattutto considerando che Hardy era un grande richiamo per molti spettatori. Poi è stato riportato che si stava aprendo un dialogo per risolvere questi problemi e garantire il ritorno di Hardy, assicurando un futuro alla serie.

L'ultimo aggiornamento arriva da Deadline, che ora rivela che le cose sono state sistemate dopo un incontro tra Hardy, il produttore esecutivo e showrunner Jez Butterworth e il produttore esecutivo David Glasser (con anche Guy Ritchie in qualche modo coinvolto). Si dice che l'incontro sia andato bene, e ora si prevede che Hardy torni nella serie e continui a essere il frontman di MobLand, suggerendo che Paramount+ presto si farà la strada e ordinerà un terzo lotto di episodi.

Per quanto riguarda la seconda stagione di MobLand, si pensa che la serie tornerà entro la fine del 2026, ma non è stata ancora comunicata una data precisa.