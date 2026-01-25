Tom Hardy vuole apparire di nuovo in Star Wars.

HQ

Quando Star Wars girava la sua terza trilogia ai Pinewood Studios di Londra, molti attori britannici hanno avuto la possibilità di fare comparse e fare cameo. Daniel Craig e Tom Hardy interpretarono entrambi gli Stormtrooper, ad esempio, ma il cameo di quest'ultimo fu inserito in una scena eliminata da Gli Ultimi Jedi.

Parlando nel podcast TV Bingeworthy di The Playlist, Hardy ha detto che sarebbe sicuramente disposto a tornare in una galassia molto, lontana. "Amo Star Wars. Il mio personaggio preferito è Han Solo. No, sarei disposto a fare più Star Wars," disse.

Parlando durante il suo cameo, Hardy ha continuato: "È stato fantastico. Ho sempre voluto essere in un film di Star Wars, quindi interpretare uno stormtrooper è stato fantastico."

Con Kathleen Kennedy che lascia Lucasfilm, forse ora è il momento di una nuova ondata di film, e Tom Hardy sarebbe sicuramente un nome forte per riportare i fan ad altre space opere. Dovremo aspettare e vedere quali sono i piani di Dave Filoni per il futuro della saga, e se Hardy ne farà parte.