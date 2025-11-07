Tom Hiddleston torna a The Night Manager dopo quasi un decennio di assenza

In una svolta piuttosto sorprendente degli eventi, nel 2023 è stato confermato che Amazon di Prime Video stava esplorando la possibilità di riportare la serie The Night Manager per un secondo round di episodi, nonostante la prima stagione fosse stata presentata in anteprima all'inizio del 2016. L'idea era quella di riportare Tom Hiddleston nel ruolo principale, un'impresa abbastanza grande considerando lo status molto più significativo dell'attore britannico a metà degli anni 2020, ora che è una figura di punta nel Marvel Cinematic Universe post-The Infinity Saga.

Ma in ogni caso, questa idea sta diventando realtà e non appena l'11 gennaio 2026, sei settimane prima di un decennio dall'inizio della prima stagione, The Night Manager tornerà e Prime Video sta già celebrando l'occasione con un teaser trailer.

In esso vediamo Hiddleston tornare nei panni di Jonathan Pine e ancora una volta gli viene chiesto di resistere di fronte a un'immensa pressione e pericolo. Lo show vedrà anche Olivia Colman in un ruolo da protagonista e puoi vedere queste due A-lister in azione nel trailer qui sotto.

Guarderai The Night Manager nel 2026?