Tom Holland e Zendaya rivelano di essere grandi fan dei giochi di Spider-Man di Insomniac

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Negli ultimi dieci anni circa viviamo in una sorta di epoca d'oro di Spider-Man. Tom Holland spacca nei panni del Peter Parker dal vivo, Shameik Moore è il nostro Spidey animato, e Yuri Lowenthal ci porta a dondolarci per le strade di New York nei giochi. Sembra che ogni Spidey sia un fan degli altri lancia-ragnatele, dato che Tom Holland ha rivelato quanto sia un grande fan dei giochi in una nuova intervista.

Parlando con IGN riguardo al fatto che la sequenza iniziale di Spider-Man: Brand New Day sembri essere molto ispirata ai giochi, Holland e la co-protagonista Zendaya hanno confermato di essere entrambi grandi fan del lavoro di Insomniac. "Adoro i giochi. Amiamo i giochi. Le partite sono assolutamente sensazionali." Ha detto Holland.

Zendaya ha ammesso di non essere la migliore giocatrice in circolazione, ma gioca in modalità storia e si frustra quando qualcuno cerca di aiutarla. "Mi frustro molto perché voglio giocare da sola e lui cerca di venire tipo, 'Lascia che ti aiuti.' E io rispondo: 'No! Devo farlo da solo. Non puoi aiutarmi,'" disse.

I due ricordarono un momento (molto probabilmente il boss fight di Scream del secondo gioco), in cui Zendaya si rifiutò di passare il controller perché era arrivata così lontano nella storia del gioco e non voleva rovinare i suoi successi lì.