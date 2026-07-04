Tom Holland ha "aspirazioni" a portare Miles Morales nell'Universo Cinematografico Marvel

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Ora che sta per essere protagonista del suo quarto film indipendente di Spider-Man e apparire nel suo settimo film dell'Universo Cinematografico Marvel, Tom Holland sembra interessato a portare un protetto nell'MCU più ampio.

L'attuale attore di Peter Parker/Spider-Man ha recentemente parlato con Hobby Consolas, dove ha chiarito in modo chiaro che una delle sue aspirazioni per il futuro immediato è portare Miles Morales nell'universo, per aiutare a portare il peso di essere un protettore amichevole del quartiere.

"Penso che a questo punto siamo davvero aperti di mente su come sarà il futuro. So di avere aspirazioni a portare Miles Morales nell'universo, comunque funzioni. Abbiamo molto lavoro da fare per dare vita a tutto questo."

Holland ha poi accennato a come gli piacerebbe introdurre qualcuno alla macchina Marvel nel modo in cui Robert Downey Jr. ha fatto per lui, esprimendo: "Ma sì, sono davvero molto grato per il modo in cui sono stato introdotto in questo mondo e per essere stato guidato da RDJ. E mi piacerebbe ricambiare questo favore alla prossima generazione di persone che avrà il lusso di fare questi film. Quindi, è sicuramente qualcosa su cui sto davvero lavorando."

È improbabile che Miles Morales diventi una presenza fissa nel prossimo Spider-Man: Brand New Day, soprattutto perché nel prossimo futuro l'eroe sarà il protagonista di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse per concludere quella trilogia animata. Una volta finito, forse sarà il momento per Miles di passare al reparto live-action, ma cosa ne pensi?