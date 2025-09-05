Tom Holland ha fatto immersioni profonde su Internet per scoprire cosa vogliono i fan nei loro film di Spider-Man

HQ

Anche se potrebbe sembrare un cliché ogni volta che un attore o un performer di qualsiasi mezzo dice che non sarebbe nulla senza i fan, c'è del vero in questa affermazione. Soprattutto con grandi IP come la Marvel, i fan sono quelli che comprano biglietti, giocattoli e tutto ciò che fa sì che i soldi fluiscano verso i grandi studios e poi verso attori, registi e simili.

Tom Holland sembra molto consapevole del potere dei fan, dato che in una recente intervista con LADbibile ha parlato di tuffarsi in Internet per scoprire cosa i fan volevano da un film di Spider-Man e assicurarsi di ottenerlo. "Ho setacciato attivamente Internet e ho cercato di capire al meglio cosa i fan vogliono da un film di Spider-Man, e questa è stata la mia forza trainante in questi incontri", ha detto.

"Penso che i produttori, a volte, fossero assolutamente stufi di me, ma penso che sia davvero importante, perché facciamo questi film per [i fan]".

Holland ha anche rivelato di aver preso parte alla progettazione della tuta per Spider-Man: Brand New Day, e sembra che abbia assunto un ruolo complessivamente più attivo nella realizzazione di questo film. Dovremo vedere dove riusciremo a individuare l'influenza dell'Olanda quando Spider-Man: Brand New Day arriverà il prossimo luglio.