Tom Holland, Jacob Elordi e Harris Dickinson si dice siano tra i favoriti per essere il prossimo James Bond

Ci sono state molte speculazioni su chi dovrebbe diventare il prossimo James Bond. Recentemente Aaron Pierre è stato dichiarato il favorito, mentre personalmente penso cheSlow Horses Jack Lowden sia degno, il tutto mentre molti fan chiedono a gran voce di vedere Aaron Taylor-Johnson o Henry Cavill prendere il sopravvento. Chiaramente, tutti sono stati un po' fuori strada, almeno se vogliamo prendere le ultime informazioni privilegiate condivise da Variety come vangelo.

In un nuovo rapporto si dice che tre attori sono attualmente in cima alla lista dei desideri di Amazon MGM Studios '. Questi candidati sonoSpider-Man lo stesso Tom Holland, il futuroFrankenstein Jacob Elordi, e il lussurioso stagista diBabygirl Harris Dickerson.

Sebbene ognuna di queste stelle sia una scelta di alto profilo, sembrano essere un po' fuori luogo per ciò che i fan si aspettano da un Bond... Almeno a parte forse Elordi, che è australiano, il che potrebbe essere sufficiente per lui per mancare il bersaglio (nonostante alcuni si riferiscano al periodo di George Lazenby come 007, che chiaramente non è stato un successo strepitoso dato che ha recitato come agente solo una volta...).

Tuttavia, c'è tutto il tempo per ottenere il casting, poiché mentre Denis Villeneuve è collegato alla regia, non c'è ancora uno sceneggiatore selezionato, il che significa che la produzione del film non inizierà presto. Inoltre, si vocifera che la data della premiere sia prevista per il 2028, il che significa che la produzione potrebbe iniziare alla fine del 2026 e continuare a rispettare comodamente quella finestra.

Sei d'accordo con la direzione di Amazon e sceglieresti una di queste tre star come prossimo Bond?