Tom Holland risponde alle voci sul casting di James Bond mentre prepara il pollo fritto

È già stato un anno impegnativo per Tom Holland, poiché l'attore britannico è uscito dalle riprese di The Odyssey con Christopher Nolan per poi lanciarsi direttamente al lavoro su Spider-Man: Brand New Day, che abbiamo recentemente visto rivelare il suo nuovo costume di Spidey. Ciò significa che il botteghino sarà in parte guidato da Holland il prossimo anno (e dalla sua compagna Zendaya, che apparirà in Dune: Part 3, Spider-Man, The Odyssey e Shrek 5 ).

Ma nonostante sia già stato protagonista di alcuni blockbuster, Holland sarà anche il prossimo James Bond? Le voci hanno affermato che sia il favorito per assumere il ruolo di 007, ma non è qualcosa a cui Holland darà molto credito al momento.

Parlando con Gordon Ramsey in un video su YouTube in cui lo chef e l'attore si uniscono per preparare un panino piccante con pollo fritto, Holland è stato pressato sulle voci su Bond, a cui ha risposto:

"Ascolta, ci sono speculazioni al momento. Per ora lo manterremo al minimo. Ci arriveremo un giorno". Continua, "ogni giovane attore britannico, è l'apice del lavoro nel nostro settore. Mi considero già il ragazzo più fortunato al mondo. Non avrei mai potuto sognare di avere la carriera che ho avuto".

Questo sta certamente lasciando la porta aperta per il ruolo, qualcosa che né Henry Golding né Taron Egerton hanno fatto...