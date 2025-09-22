Tom Holland subisce una commozione cerebrale sul set di Spider-Man: Brand New Day, le riprese sono state interrotte

HQ

Tom Holland ha subito una commozione cerebrale durante le riprese sul set di Spider-Man: Brand New Day. L'attore stava girando una sequenza acrobatica e lui e una controfigura sono stati portati in ospedale dal set di Glasgow.

Secondo The Sun, l'incidente dovrebbe posticipare le riprese di alcuni giorni, anche se Holland e la fidanzata Zendaya sono stati visti a un evento di beneficenza durante il fine settimana, con l'infortunio avvenuto venerdì scorso. Deadline ha commentato che la visita in ospedale potrebbe essere più che altro una precauzione.

Le riprese sono iniziate in Scozia questo agosto, e da allora abbiamo visto alcune immagini e video dal set che mostrano alcune delle acrobazie ad alto numero di ottani in Spider-Man: Brand New Day. Dovremo vedere quanto Holland sarà coinvolto dopo questo autunno, o se salterà subito di nuovo in sella. O nell'imbracatura, per così dire.

Spider-Man: Brand New Day uscirà il 31 luglio 2026.