Tom Holland sul ritorno nei panni di Spider-Man: "Indossando il costume, questa volta sembra diverso"

Sembra abbastanza folle da dire, ma ora che The Fantastic Four: First Steps è nei libri, il prossimo Marvel Cinematic Universe film sarà effettivamente Spider-Man: Brand New Day. L'imminente avventura vedrà Tom Holland tornare nei panni del lanciatore di ragnatele e abbiamo già visto uno scorcio dell'attore britannico nel suo ultimo costume da Spidey.

La produzione di questo film è stata finora un libro molto aperto, poiché parti di Glasgow sono state trasformate in una pseudo-New York City, con orde di fan che si radunano intorno per vedere l'azione mentre viene registrata dal vivo. Marvel ha capitalizzato questo successo rivelando un video dietro le quinte del primo giorno sul set che mostra alcune delle scene d'azione in fase di girata, e vede anche Holland condividere alcuni pensieri sul ritorno come Spider-Man.

"È il primo giorno. Il mio quarto giorno in assoluto su Spider-Man. È divertente, indossare l'abito, questa volta sembra diverso, in qualche modo. È anche la prima volta che abbiamo dei fan sul set per il primo giorno, quindi è davvero emozionante condividerlo con loro.

"Abbiamo alcuni volti familiari sul set. Sai, farò del mio meglio e spero che lo faremo bene. Nessuna pressione".

Guarda il video qui sotto prima della premiere di Spider-Man: Brand New Day il 31 luglio 2026.