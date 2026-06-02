Tom Holland vuole vedere uno Spider-Man vietato ai minori unirsi a The Punisher

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Com'è un Spider-Man vietato ai minori? Non so quanto si sentirebbe a suo agio a imprecare, ma sarebbe sicuramente unico da guardare sul grande schermo. È qualcosa che Tom Holland desidera, dopo aver lavorato con l'attore di Punisher Jon Bernthal per Spider-Man: Brand New Day.

Parlando con Empire, l'attore di Spider-Man ha detto che gli piacerebbe ricambiare il favore di Bernthal nel film partecipando a una serie del Punitore. "Mi piacerebbe apparire in uno dei programmi di [Punisher]. Vediamo come appare una versione vietato ai minori di Spider-Man. Sono così grata a Jon per aver fatto il salto e per aver fatto parte del film, e mi piacerebbe ricambiare il favore."

Bernthal ha rivelato che gli attori si conoscono da prima che uno dei due debuttasse nell'MCU. Attribuisce a Holland il merito di averlo fatto entrare nel personaggio di The Punisher, dicendo: "Tom è stato davvero quello che ha detto: 'Amico, questo personaggio è fantastico.' " Ora, finalmente potranno unirsi sul grande schermo, quando Spider-Man: Brand New Day uscirà nelle sale alla fine del prossimo mese.