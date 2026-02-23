Tomás Martín Etcheverry vince finalmente un titolo ATP per l'Argentina al Rio Open

HQ

Il Rio Open di Rio de Janeiro, il più grande torneo ATP del Sud America (l'unico ATP 500) e attualmente l'unico torneo ATP in Brasile, è stato conquistato dal giocatore argentino Tomás Martín Etcheverry, che ha sconfitto il cileno Alejandro Tabilo in un'epica partita di tre ore per 6-3, 6-7 (3) e 4-6.

Tomás Martín Etcheverry, 26 anni, sale al 33º posto nel ranking ATP, il secondo argentino dopo Francisco Cerúndolo, anche se non migliora la sua migliore posizione di sempre, il numero 27 del mondo raggiunto a febbraio 2024.

Dopo altre tre finali, tutte tornei ATP 250 su terra battuta a Santiago del Cile, Houston e Lione, Etcheverry vince finalmente un titolo ATP. Durante il viaggio, sconfisse il giocatore ceco Vit Kopriva, mentre Tabilo aveva già sconfitto il peruviano Ignacio Buse.

Giocatori testa di serie come Joao Fonseca e Matteo Berrettini erano stati sconfitti in precedenza al Rio Open. Fonseca, tuttavia, ottenne una vittoria in doppio con Marcelo Melo. Questo torneo, che dà il via prematuramente alla stagione di terra battuta, è stato lanciato nel 2014, quando Rafa Nadal ha conquistato il primo titolo. Il Rio Open è stato anche brevemente una WTA 500, solo tra il 2014 e il 2016.