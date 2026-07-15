Tomb Raider celebra il suo 30º anniversario con una elegante collaborazione con Gunnar Optiks

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Se pensiamo a tutti i personaggi iconici dei videogiochi che indossano occhiali da sole, pochi si avvicinano a essere memorabili come Lara Croft e i suoi occhiali impeccabili. Gli occhiali eleganti che adornano il volto di Lara sono presenti da generazioni di videogiochi, e di recente ci hanno stupito quando Sophie Turner li ha mostrati in un servizio fotografico per mostrare il suo aspetto come l'omonima Tomb Raider per la serie TV di Amazon.

Ora, Gunnar Optiks ha svelato un nuovo paio di occhiali da gaming ispirati a Lara Croft e a tutte le sue avventure di saccheggio di tombe. Disponibili in quattro colorazioni - Amber, Amber Max, Amber Sun Shift e Sun - gli occhiali Croft di Tomb Raider sono stati creati con lo sviluppatore di Tomb Raider Crystal Dynamics. Presentano una silhouette rotonda, accenti in bronzo e telai in acciaio inox insieme alla tecnologia di blocco della luce blu di Gunnar.

Oltre agli occhiali stessi, ogni paio di occhiali Croft di Tomb Raider ha i propri oggetti da collezione unici, tra cui una spilla a pugnale Xian in edizione limitata, oltre a una custodia speciale, un panno per pulire e una tasca.