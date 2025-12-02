Tomb Raider di Prime Video aggiunge un'altra star al cast in un ruolo regolare e importante

HQ

Dopo un lungo periodo di silenzio e timori che non sarebbe diventato realtà, all'inizio di quest'anno abbiamo finalmente ricevuto la notizia che l'adattamento di Tomb Raider di Prime Video stava andando avanti e che Sophie Turner avrebbe guidato il progetto nel ruolo di Lara Croft.

Partendo da questo, ora abbiamo un aggiornamento sul cast con un'altra star che si è unita al progetto. Secondo Variety, Martin Bobb-Semple è entrato nello show in un ruolo di cui non siamo ancora informati nei dettagli. Invece, tutto ciò che sappiamo è che apparirà in un "ruolo regolare e principale".

Per il resto, si annota che la produzione del film inizierà a gennaio e che Phoebe Waller-Bridge è coinvolta come creatrice, sceneggiatrice ed esecutiva produttrice dello show, che senza dubbio debutterà sul servizio di streaming nel 2027.