Tomb Raider: Legacy of Atlantis confermato rimandato a febbraio a seguito di nuovo gameplay State of Play
Il remake della prima avventura di Lara Croft continua ad avere un aspetto sempre migliore.
Poco prima dell'inizio dello State of Play questa sera, è iniziato a circolare un rapporto secondo cui Tomb Raider: Legacy of Atlantis avrebbe abbandonato i suoi piani per il lancio nel 2026, preferendo invece un rinvio a febbraio 2027. Questo è stato confermato.
Alla presentazione Sony, il remake della prima avventura di Lara Croft ha mostrato e mostrato un sacco di gameplay, assistendo a come Lara sopravviva a ponti che crollento, umani traditori e dinosauri carnivori, il tutto in una grafica mozzafiato che rende molto, molto chiaro che si tratta di un remake premium.
Ma sì, il gameplay si è concluso con la conferma che Tomb Raider: Legacy of Atlantis è effettivamente in ritardo e non verrà più lanciato nel 2026, ma il 12 febbraio 2027.
Dai un'occhiata al nuovo trailer del gioco qui sotto e, per ulteriori notizie, ci è stato comunicato che i preordini sono ora aperti e che ci saranno due edizioni del titolo da acquistare. Ci sarà una Standard Edition da 59,99 dollari e anche una Deluxe Edition da 69,99 dollari che include anche 48 ore di Accesso Anticipato al debutto, un "pacchetto storico DLC post-lancio" e un costume da Fuggitivo Parigino.