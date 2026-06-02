Tomb Raider: Legacy of Atlantis confermato rimandato a febbraio a seguito di nuovo gameplay State of Play

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Poco prima dell'inizio dello State of Play questa sera, è iniziato a circolare un rapporto secondo cui Tomb Raider: Legacy of Atlantis avrebbe abbandonato i suoi piani per il lancio nel 2026, preferendo invece un rinvio a febbraio 2027. Questo è stato confermato.

Alla presentazione Sony, il remake della prima avventura di Lara Croft ha mostrato e mostrato un sacco di gameplay, assistendo a come Lara sopravviva a ponti che crollento, umani traditori e dinosauri carnivori, il tutto in una grafica mozzafiato che rende molto, molto chiaro che si tratta di un remake premium.

Ma sì, il gameplay si è concluso con la conferma che Tomb Raider: Legacy of Atlantis è effettivamente in ritardo e non verrà più lanciato nel 2026, ma il 12 febbraio 2027.

Dai un'occhiata al nuovo trailer del gioco qui sotto e, per ulteriori notizie, ci è stato comunicato che i preordini sono ora aperti e che ci saranno due edizioni del titolo da acquistare. Ci sarà una Standard Edition da 59,99 dollari e anche una Deluxe Edition da 69,99 dollari che include anche 48 ore di Accesso Anticipato al debutto, un "pacchetto storico DLC post-lancio" e un costume da Fuggitivo Parigino.