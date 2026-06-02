Tomb Raider: Legacy of Atlantis Riportato al 2027

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Sembra che il ritorno previsto di Miss Croft possa essere rimandato un po' più del previsto. Secondo diverse fonti credibili, il rilascio di Tomb Raider: Legacy of Atlantis è stato posticipato all'inizio del prossimo anno.

Il gioco, originariamente presentato ai The Game Awards lo scorso anno, era previsto per quest'anno, ma secondo gli ultimi rapporti, la nuova data di uscita è ora febbraio 2027. Le voci si basano su informazioni di diversi rivenditori, incluso Amazon, che ha inserito il gioco in pre-ordine con data di uscita al 10 febbraio.

Una delle possibili ragioni del ritardo è la gamma autunnale incredibilmente ricca, dove Grand Theft Auto VI, tra gli altri, dovrebbe dominare e dominare le vendite. In breve, praticamente la stessa cosa che è successa con Fable, di cui abbiamo parlato di recente.

Non vedevi l'ora di giocare a Legacy of Atlantis quest'anno, o sei d'accordo che il gioco uscirà ora all'inizio del 2027?