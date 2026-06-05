Tomb Raider: Legacy of Atlantis specifiche minime e consigliate del PC rivelate

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis ha la data di uscita e, anche se è un po' più tardi di quanto avessimo previsto, significa che ora stiamo ufficialmente facendo il conto alla rovescia per il 12 febbraio 2027. In vista di quel lancio, Crystal Dynamics e Flying Wild Hog Studios ci stanno dando tutto il tempo per preparare i nostri PC, dato che hanno rivelato il minimo ufficiale del gioco e i requisiti raccomandati per PC.

Non ci sono riferimenti al framerate o alla risoluzione desiderata, quindi non sappiamo quali prestazioni otterrai con le specifiche desiderate, ma i requisiti minimi non sono davvero troppo impegnativi. Per entrambi i requisiti minimi e consigliati, avrai bisogno di 16GB di RAM e 80GB di spazio disponibile, senza che sia essenziale un riferimento a un SSD. Per specifiche minime, vorrai una CPU Intel i5-8600/AMD Ryzen 5 3600 e una GPU GTX 1070 (8GB)/RTX 2060 Super/AMD RX 5700. La 1070 è una carta di 10 anni, e quindi dimostra che Tomb Raider: Legacy of Atlantis sta facendo tutto il possibile per portare l'ultima avventura di Lara al maggior numero possibile di PG.

Le specifiche minime non sono lontane dai requisiti minimi per Shadow of the Tomb Raider, l'ultimo gioco principale pubblicato da Crystal Dynamics, dato che richiedeva una GTX 1050 o una GTX 1060 per la versione consigliata. Tuttavia, la grafica di Legacy of Atlantis sembra essere notevolmente migliorata, e lo vedremo sicuramente se portiamo il nostro PC alle specifiche raccomandate dal gioco, che prevedono una CPU Intel i7-9700K/AMD Ryzen 5 5600X e una GPU RTX 3080/AMD RX 6800 XT.

Con quasi un anno ancora prima di mettere le mani su Tomb Raider: Legacy of Atlantis, probabilmente avremo più dettagli su queste specifiche a tempo debito. C'è anche un'alta probabilità che possano cambiare, quindi tenete d'occhio qualsiasi aggiornamento sulla pagina Steam del gioco.