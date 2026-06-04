Tomb Raider: Legacy of Atlantis sviluppatore chiarisce la dichiarazione di esclusione di responsabilità sull'uso dell'IA

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È quasi strano come il pubblico reagisce all'idea dell'IA nei giochi oggi. Ai tempi, usavamo il termine semplicemente per descrivere come un nemico reagiva ai nostri movimenti e alle nostre decisioni di combattimento, o come un gioco potesse imparare dal suo giocatore e adattarsi al suo stile di gioco. Ora, con la genAI che si manifesta anche su alcuni titoli di enorme successo, i giocatori non vogliono che il futuro sia interamente generato dall'IA.

Sono nate preoccupazioni riguardo al nuovo gioco di Tomb Raider, Legacy of Atlantis, dopo che Eurogamer ha notato un disclaimer che indicava l'uso dell'IA nel gioco. La dichiarazione di non responsabilità comparve sulla pagina Steam di Tomb Raider: Legacy of Atlantis, dicendo quanto segue: "Durante lo sviluppo sono stati utilizzati strumenti assistiti dall'IA per supportare alcune prime esplorazioni e contenuti temporanei di sviluppo. Qualsiasi asset assistito dall'IA è stato sostituito o perfezionato dagli umani per mantenere la visione creativa e artistica del team di sviluppo."

Crystal Dynamics, lo sviluppatore del gioco, ha poi ricontattato Eurogamer, chiarendo la situazione e spiegando perché la dichiarazione di responsabilità sull'IA è presente nella pagina Steam. "In Crystal Dynamics utilizziamo strumenti di IA per aiutare i nostri team a iterare le idee più rapidamente ed efficientemente, assicurandoci che tutti i contenuti finiti nel prodotto finale siano creati dall'uomo. Il nostro obiettivo è rafforzare la creatività e la flessibilità dei nostri sviluppatori per offrire esperienze di altissima qualità ai giocatori ovunque," ha dichiarato un rappresentante dello sviluppatore.

L'uso dell'IA nella fase delle idee sembra essere la nuova norma per molti studi al giorno d'oggi. Se può accelerare lo sviluppo dei giochi, ci sono buoni argomenti per il suo utilizzo, ma al momento stiamo ancora vedendo lunghe scadenze di sviluppo. Tomb Raider: Legacy of Atlantis ha annunciato la data di uscita allo State of Play all'inizio di questa settimana, ma ha rivelato che la data è stata posticipata a febbraio 2027.