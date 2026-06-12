Tomb Raider: Legacy of Atlantis sviluppatore dice che sta usando l'IA generativa

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A giudicare dai social media, dai forum di gaming e dalle sezioni commenti di Gamereactor, i giochi generati dall'IA non sono molto richiesti. Questo ha portato innumerevoli sviluppatori a prendere le distanze dalla tecnologia, insistendo che i loro giochi siano sviluppati a mano. Proprio ieri abbiamo riportato che The Coalition, lo studio dietro il prossimo Gears of War: E-Day, ha confermato che il gioco è stato sviluppato interamente senza intelligenza artificiale.

Ma non tutti ci credono. Ubisoft sta già investendo pesantemente nell'uso dell'IA in varie forme, Sega ha recentemente ammesso di aver sviluppato alcuni sviluppi di IA in Crazy Taxi: World Tour, e ora anche Crystal Dynamics si sta unendo a questo gruppo. In un'intervista con Polygon, il direttore dell'esperienza Jeff Adams afferma che stanno utilizzando l'IA nello sviluppo del prossimo Tomb Raider: Legacy of Atlantis:

"Da Crystal Dynamics vediamo l'IA come uno strumento che può aiutare il nostro team a ottenere le risposte giuste più rapidamente. Nello sviluppo a livello iniziale, potremmo avere l'idea di un oggetto di gioco. Ma potremmo non essere sicuri di voler prenderci il tempo necessario per farlo costruire dagli sviluppatori. Quello che possiamo fare è usare uno strumento di IA generativa per visualizzarlo nel mondo.

Se funziona, possiamo spostarlo nella nostra pipeline tradizionale. Da lì, il team può concepirlo e costruirlo. Alla fine, tutto il prodotto finito nel gioco finale sarà creato da un uomo. Vogliamo rendere il più semplice possibile per il nostro team creare esperienze di alta qualità. Questo è ciò che i tifosi meritano."

Come previsto, c'è già un acceso dibattito sul fatto che sia davvero possibile includere un ingrediente nell'impasto, per poi affermare che sia stato rimosso poco prima di entrare in forno, e quindi il prodotto finale non contiene quell'ingrediente.

Se il titolo è stato sviluppato usando l'IA, è davvero possibile affermare alla fine che il gioco finito sia stato creato interamente dagli esseri umani? Cosa ne pensi?