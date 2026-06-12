Tomb Raider: Legacy of Atlantis tratta la trilogia di Survivor come canonica

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis ci vede tornare a quello che assomiglia molto all'originale Lara Croft con cui sono cresciuti i fan. Dopotutto è un remake del gioco originale, ma ciò non significa che Crystal Dynamics stia buttando via tutto il lavoro fatto prima.

Parlando con IGN, Jeff Adams, direttore dell'esperienza di Crystal Dynamics, ha detto che questa è "la stessa Lara" e che la stiamo solo trovando in un momento diverso della sua carriera. Poiché la trilogia Survivor ha agito come una storia d'origine più ampia per Lara, questo nuovo gioco riprenderà con lei come veterana Tomb Raider, con molta più sicurezza e stile nella sua personalità.

Se Legacy of Atlantis deve diventare canonico della trilogia di Survivor, possiamo immaginare che il nuovo Tomb Raider: Catalyst offrirà una continuazione simile di quella trama. Legacy of Atlantis è un'avventura autonoma, ma considerando che Crystal Dynamics ha un altro gioco di Tomb Raider attualmente previsto per il 2027, non farebbe male se fossero in qualche modo interconnessi.