Tomb Raider potrebbe essere rilasciato contemporaneamente a Grand Theft Auto VI

Il prossimo gioco Tomb Raider potrebbe essere più vicino al lancio di quanto pensiamo, e nuove voci suggeriscono che Crystal Dynamics stia attualmente lavorando duramente per mettere a punto le parti finali del progetto, che è noto internamente come Black Diamond. Se tutto va secondo i piani, si sostiene che la nuova avventura di Lara potrebbe essere rilasciata a maggio del prossimo anno. Ciò significa anche che rischia di scontrarsi con Grand Theft Auto VI.

In un post ora cancellato su Reddit, si leggeva:

"Il prossimo gioco principale è attualmente previsto per l'uscita a maggio 2026 (Grand Theft Auto VI potrebbe causare un ritardo o un mese di rilascio anticipato). Un evento per i fan è previsto per il 14 febbraio 2026 per celebrare in anticipo il 30° anniversario della franchigia, dove è previsto un primo sguardo al titolo".

In altre parole, se questo è vero, potremmo avere un primo sguardo e un assaggio all'inizio del prossimo anno, insieme a una rimasterizzazione precedentemente pianificata dei vecchi Tomb Raider preferiti: una trilogia composta da Legend, Anniversary e Underworld il 14 febbraio.

