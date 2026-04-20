Tomodachi Life: Living the Dream batte completamente Pokémon Pokopia al lancio nel Regno Unito

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È difficile non notare che Pokémon Pokopia è diventato incredibilmente popolare, ed è facile pensare che sarebbe un titolo che Nintendo faticerebbe a superare in termini di vendite nel 2026. Ma... Forse hanno già pubblicato un gioco che potrebbe dargli filo da torcere.

Anche se è solo un mercato (e nemmeno uno dei cinque più grandi al mondo), ora stanno emergendo segnali dal Regno Unito che indicano che Tomodachi Life: Living the Dream è partito in modo fenomenale. È il fondatore e CEO di The Game Business Christopher Dring a scrivere sui social media che il "lancio nel Regno Unito di Tomodachi Life: Living the Dream è stato superiore del 36% di Pokopia (solo vendite fisiche)."

Un fattore che contribuisce è, ovviamente, che Tomodachi Life: Living the Dream è stato rilasciato sia per Switch che per Switch 2, mentre Pokémon Pokopia è disponibile solo per Switch 2. Inoltre, questo è solo il lancio, un solo mercato e solo giochi fisici - ma la differenza è così significativa che vale la pena notare. Le vendite di giochi nel Regno Unito di solito non differiscono radicalmente da, ad esempio, quelle degli Stati Uniti, quindi si potrebbero sospettare tendenze simili in altri mercati.

In breve, ci sono ora segnali precoci che indicano che Nintendo potrebbe avere un altro successo straordinario in arrivo.