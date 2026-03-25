Tomodachi Life: Living the Dream ha una demo su Nintendo Switch oggi

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Tomodachi Life: Living the Dream è il prossimo titolo esclusivo in arrivo su Nintendo Switch il 18 aprile. In questo gioco folle in cui i nostri Mii vivono ogni sorta di avventura, può succedere di tutto, come abbiamo visto durante il suo dedicato Nintendo Direct. Da storie d'amore inaspettate e situazioni uscite direttamente da una sitcom al semplice godersi la vita quotidiana attraverso gli occhi di un Mii sempre affamato o irrequieto.

In questo gioco, il tuo ruolo è supervisionare tutto ciò che accade sull'isola, assicurarti che prosperi con vari stabilimenti che garantiscono la felicità dei Mii e assicurarti che i personaggi che abitano l'isola non manchino di nulla. Questo gioco, che molti considerano una sorta di mix tra Animal Crossing e The Sims, è una di quelle esperienze che devi cercare di capire se fa per te o no, e Nintendo lo sa bene.

Ecco perché hanno annunciato una demo chiamata Tomodachi Life: Living the Dream - Welcome Edition, dove puoi creare fino a tre diversi personaggi Mii che puoi trasferire nel gioco completo, insieme a un costume da criceto.

Proverai la demo di questo gioco folle?