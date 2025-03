Tomodachi Life: Living the Dream sta battendo tutto dal Nintendo Direct della scorsa settimana sui social media

HQ

Giovedì scorso, Nintendo ha sorprendentemente (anche se si vociferava in anticipo, è stato confermato solo il giorno prima) un Nintendo Direct, dove abbiamo avuto modo di vedere titoli come Metroid Prime 4: Beyond, Pokémon Legends: Z-A e l'accogliente Witchbrook. Ma è stato qualcos'altro che ha rubato loro il fulmine sui social media.

Come abbiamo riportato in precedenza, è stato rivelato anche Tomodachi Life: Living the Dream, il che significa che la serie sta tornando dopo oltre un decennio dall'ultimo capitolo. Come sottolinea My Nintendo News, questo annuncio ha ottenuto più like su Instagram che altro, incluso lo streaming completo, soprattutto in Giappone. Il post X di Nintendo Japan sul trailer ha oltre 400.000 Mi piace, che in realtà batte persino il numero ottenuto dall'annuncio di Switch 2...

Ma non sono solo i giocatori giapponesi ad attendere con ansia questo, perché anche il post su Instagram di Nintendo of America ha ricevuto 298.000 Mi piace, superando di gran lunga i 44.000 che ha ricevuto il trailer di Metroid Prime 4: Beyond.

In sintesi, sembra che Tomodachi Life: Living the Dream avrà un buon inizio quando sarà presentato in anteprima il prossimo anno per Switch e probabilmente Switch 2.