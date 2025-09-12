Tomodachi: Living the Dream continua a sembrare il modo perfetto per allontanarsi dal trambusto

HQ

Quello di oggi Nintendo Direct è stato francamente enorme. Con una durata di oltre un'ora, lo spettacolo presentava una moltitudine di annunci, molti dei quali con un tema di Mario in concomitanza con il 40º anniversario di Super Mario Bros.

Come parte dello show, un altro gioco che ha ricevuto un po' d'amore è stato Tomodachi: Living the Dream, poiché il delizioso gioco di simulazione ha condiviso un nuovo trailer che ci ha fornito un altro frammento del suo bizzarro gameplay basato su Mii.

Per chi non sapesse cosa sia questo gioco, la descrizione spiega: "Su una piccola isola che galleggia nel mare, i personaggi Mii vivono la loro vita spensierata. Sei tu a comandare quest'isola, quindi crea chiunque ti piaccia vivere qui come personaggi Mii, come quelli basati su amici, familiari e persino te stesso! Quindi, scegli la loro personalità e la loro voce e aiuta i tuoi personaggi Mii a godersi la loro vita sull'isola come meglio credono. Puoi vedere cosa c'è nella loro mente, aiutarli a risolvere i problemi, guardarli interagire, coltivare le loro amicizie e altro ancora".

Dai un'occhiata all'ultimo trailer qui sotto e per quanto riguarda il lancio di Tomodachi: Living the Dream, tutto ciò che sappiamo è che la data di arrivo prevista è nella primavera del 2026.